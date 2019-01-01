"Россия уже это сделала": Порошенко выступил с важным заявлением

Петро Порошенко (фото — wikipedia.org)

Президент Петр Порошенко говорит, что Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подверглась DDoS-атакам со стороны России. Об этом он сообщил во вторник в Киеве во время встречи с представителями IT-индустрии, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

"Вчера и позавчера произошли DDoS-атаки со стороны Российской Федерации", — заявил глава государства.

Он также отметил, что Совет нацбезопасности и обороны вместе со Службой безопасности, полицией и "совместно с американскими партнерами" уже разработали механизмы защиты ЦИК.

На данный момент других подробностей президент не предоставил.

Напомним, 15 февраля в Москве прошли переговоры пророссийских боевиков, в ходе которых обсуждались планы устроить "кровавую кашу" в Украине после выборов. Стоит отметить, что на них присутствовал и помощник президента России Владислав Сурков. Пророссийские оккупанты даже не скрывают своих намерений возобновить горячую фазу войны на Донбассе.