"Россия уже это сделала": Порошенко выступил с важным заявлением

Президент Петр Порошенко говорит, что Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подверглась DDoS-атакам со стороны России. Об этом он сообщил во вторник в Киеве во время встречи с представителями IT-индустрии, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
"Вчера и позавчера произошли DDoS-атаки со стороны Российской Федерации", — заявил глава государства.
Он также отметил, что Совет нацбезопасности и обороны вместе со Службой безопасности, полицией и "совместно с американскими партнерами" уже разработали механизмы защиты ЦИК.
На данный момент других подробностей президент не предоставил.
Напомним, 15 февраля в Москве прошли переговоры пророссийских боевиков, в ходе которых обсуждались планы устроить "кровавую кашу" в Украине после выборов. Стоит отметить, что на них присутствовал и помощник президента России Владислав Сурков. Пророссийские оккупанты даже не скрывают своих намерений возобновить горячую фазу войны на Донбассе.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер сообщил, что двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации.