"Россия уже это сделала": Порошенко выступил с важным заявлением

"Россия уже это сделала": Порошенко выступил с важным заявлением

  |  Украина   |   Читати українською
Петро Порошенко (фото — wikipedia.org)

Президент Петр Порошенко говорит, что Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подверглась DDoS-атакам со стороны России. Об этом он сообщил во вторник в Киеве во время встречи с представителями IT-индустрии, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

"Вчера и позавчера произошли DDoS-атаки со стороны Российской Федерации", — заявил глава государства.

Он также отметил, что Совет нацбезопасности и обороны вместе со Службой безопасности, полицией и "совместно с американскими партнерами" уже разработали механизмы защиты ЦИК.

На данный момент других подробностей президент не предоставил.
Напомним, 15 февраля в Москве прошли переговоры пророссийских боевиков, в ходе которых обсуждались планы устроить "кровавую кашу" в Украине после выборов. Стоит отметить, что на них присутствовал и помощник президента России Владислав Сурков. Пророссийские оккупанты даже не скрывают своих намерений возобновить горячую фазу войны на Донбассе.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер сообщил, что двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации.
Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Петр Порошенко, кибератака, РФ, Президентские выборы 2019
Новости других СМИ
"Это лицемерие!": Турция выдвинула ЕС громкие обвинения
"Это лицемерие!": Турция выдвинула ЕС...
"Кремль целенаправленно все искажает": в Евросоюзе заступились за Украину
"Кремль целенаправленно все искажает"...
СБУ: Россия готовила масштабную атаку на систему "Выборы"
СБУ: Россия готовила масштабную атаку на систем...
Лауреат "Оскара" неожиданно обратился к властям РФ
Лауреат "Оскара" неожиданно обратился...
Прогноз погоды в Украине на среду - 27 февраля
Прогноз погоды в Украине на среду - 27 февраля
Порошенко отреагировал на скандал вокруг хищений в оборонке
Порошенко отреагировал на скандал вокруг хищени...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи