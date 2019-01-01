"Для них это орудие давления": в США раскрыли циничный план Кремля

Володимир Путін і Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что нападение России на корабли ВМС Украины является незаконным актом. По его мнению, незаконно захваченных моряков будут использовать как средство давления, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Голос Америки".

Дипломат подчеркнул, что у РФ нет одностороннего права контролировать Керченский пролив. Также нужно обеспечить возможность украинским кораблям беспрепятственно проходить через Керченский пролив.