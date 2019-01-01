"Для них это орудие давления": в США раскрыли циничный план Кремля

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что нападение России на корабли ВМС Украины является незаконным актом. По его мнению, незаконно захваченных моряков будут использовать как средство давления, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Голос Америки".
Дипломат подчеркнул, что у РФ нет одностороннего права контролировать Керченский пролив. Также нужно обеспечить возможность украинским кораблям беспрепятственно проходить через Керченский пролив.
Волкер добавил, что РФ должна освободить украинских моряков, которые были захвачены в Черном море.
"Нападение России на украинские военные корабли – это незаконный акт. Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков. Через определенную коммуникацию надо обеспечить, чтобы мирным путем корабли могли проходить через Керченский пролив и направится к портам в Азовском море", — каж Волкер.
Как известно, РФ продлила срок ареста украинских моряков до апреля. Их не планируют отпускать по крайней мере до окончания президентских выборов в Украине. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что незаконно захваченных моряков будут использовать как средство давления.
Как сообщал ONLINE.UA, адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что российская власть может планировать использовать военнопленных украинских моряков для вмешательства в выборы в Верховную Раду. Эти выборы состоятся через несколько месяцев после президентских – 27 октября.