Курс валют на сегодня 27 февраля - доллар стал дешевле, евро подорожал

Курс валют на сегодня 27 февраля - доллар стал дешевле, евро подорожал

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На среду, 27 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 27 февраля цена доллара США составит 26 гривен 98 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 1 копейка меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 65 копеек, что в свою очередь на 1 копейка больше чем в вторник, 26 февраля.

В вторник, 26 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.025/27.005 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.73/30.71 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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