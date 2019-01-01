Ситуация на Донбассе ухудшается - много раненых

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Ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. 3 украинских военных получили ранения. От начала текущих суток оккупанты открывали огонь в районе н.п. Водяное и села Гнутове, 1 боец ОС ранен.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что боевики 9 раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений ОС из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — отметили в штабе.

По данным разведки, 26 февраля было ранено 9 оккупантов и уничтожено одну единицу их военной техники..

"От начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Водяное; из стрелкового и снайперского оружия – вблизи села Гнутово. В результате обстрела один наш защитник был ранен", — говорится в отчете.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли украинские опорные пункты: из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе н.п. Верхнеторецкое, из минометов калибра 120 мм вблизи села Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений ОС: трижды — из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия — в районе н.п. Новолуганское.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские военные уничтожили еще одну позицию боевиков на Донбассе. На этот раз они метко попали по долговременной замаскированной оборонной точке противника на Ясиноватской развязке, в Донецкой области.