Украина может отказаться от участия в Евровидении-2019

MARUV (фото — скриншот відео)

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова заявила, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 вообще может не быть представителя от Украины.

Об этом она сообщила в эфире "Громадського", передает ONLINE.UA.

По словам Кольцовой, пока "Суспільне" ведет переговоры с группой Kazka относительно участия в Евровидении.

"Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации — это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", — сказала чиновница.

Она также добавила, что к 8-10 марта "Суспільне" и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с розкадровками. На вопрос, что представителем Украины может быть Kazka, а может быть никто, Кольцова ответила: "Это может быть никто".

Напомним, 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора " Евровидение-2019 ". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле. Стоит отметить, что в Maruv были запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания в договоре выдвигает "абсурдные" требования. Позже стало известно, что MARUV не поедет на конкурс от Украины.