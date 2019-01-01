Саммит Трампа и Ким Чен Ына - появились первые подробности

Кім Чен Ин і Дональд Трамп (фото — commons.wikimedia.org)

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время саммита во Вьетнаме будут детально обсуждать улучшение двусторонних отношений, обеспечение мира в регионе и ядерное разоружение Северной Кореи, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

"Саммит имеет целью дальнейший прогресс в выполнении договоренностей, которых оба лидера достигли в Сингапуре — о трансформации отношений, прочном и стабильном мире, а также полной денуклеаризации Корейского полуострова", — подчеркнули в ведомстве.

Указано, что для успешного достижения поставленных целей в Ханое с визитом находится также госсекретарь США Майкл Помпео. Он прибыл во Вьетнам 24 февраля и уже провел ряд встреч с иностранными коллегами. Планируется, что Помпео также примет непосредственное участие в саммите Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и еще 20 представителей Госдепа совершили визит в Пхеньян с 6 по 8 февраля. Они провели закрытые переговоры со спецпредставителем Госсовета республики по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем. В рамках переговоров обсужадась новая встреча Трампа и Ким Чен Ына, а также детали взятых на себя обязательств со стороны Северной Кореи по полной денуклеаризации республики.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что надеется на новую встречу с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году, однако предостерег американского лидера не давить на Пхеньян санкциями.