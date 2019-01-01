"Надо сбавить обороты": MARUV впервые прокомментировала скандал с Евровидением-2019

"Надо сбавить обороты": MARUV впервые прокомментировала скандал с Евровидением-2019

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MARUV (фото — скриншот відео)

Украинская певица MARUV(Анна Корсун), которая стала победительницей в Национальном отборе на Евровидение-2019, и НОТУ не подписали соглашение по участию в песенном конкурсе. Стороны не пришли к согласию по ряду причин. Певица впервые прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг нее, передает ONLINE.UA со ссылкой на Instagram звезды.

Стоит отметить, что в сети создали электронную петицию в знак поддержки певицы, под которой уже подписались более 15 000 пользователей. Анна Корсун поблагодарила поклонников за горячую поддержку.

"Вы – невероятные, очень вдохновляете творить что-то новое и интересное. Хочется немного поговорить о ситуации, сложившейся с Нацотбором на Евровидение. Все, что происходит, это к лучшему", — обратилась звезда к фанатам.

Анна Корсун призвала поклонников "сбавить обороты" и воспринимать то, что произошло, более спокойно – так, как сделала она.

"Я очень не люблю конфликты. Агрессия никогда ничего не решает, поэтому хочу попросить вас не поддаваться провокациям, а поддержать меня своими улыбками и полными залами на концертах. То, что вы слушаете мою музыку – это лучшая поддержка и благодарность", – подытожила MARUV.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова заявила, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 вообще может не быть представителя от Украины.

Источник: ONLINE.UA Теги: конкурс, скандал, Евровидение-2019, MARUV
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