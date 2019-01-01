"Надо сбавить обороты": MARUV впервые прокомментировала скандал с Евровидением-2019

Украинская певица MARUV(Анна Корсун), которая стала победительницей в Национальном отборе на
Стоит отметить, что в сети создали электронную петицию в знак поддержки певицы, под которой уже подписались более 15 000 пользователей. Анна Корсун поблагодарила поклонников за горячую поддержку.
"Вы – невероятные, очень вдохновляете творить что-то новое и интересное. Хочется немного поговорить о ситуации, сложившейся с Нацотбором на Евровидение. Все, что происходит, это к лучшему", — обратилась звезда к фанатам.
Анна Корсун призвала поклонников "сбавить обороты" и воспринимать то, что произошло, более спокойно – так, как сделала она.
"Я очень не люблю конфликты. Агрессия никогда ничего не решает, поэтому хочу попросить вас не поддаваться провокациям, а поддержать меня своими улыбками и полными залами на концертах. То, что вы слушаете мою музыку – это лучшая поддержка и благодарность", – подытожила MARUV.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова заявила, что на международном песенном конкурсе