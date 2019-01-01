Неожиданно: НАТО стало на сторону Венгрии в споре с Украиной

Йенс Столтенберг (фото — commons.wikimedia.org)

Несмотря на поддержку курса Украины в НАТО, Альянс в конфликте между Киевом и Будапештом неожиданно поддержал позицию Венгрии, которая уже длительное время блокирует важные для Украины встречи с представителями НАТО. Все – из-за языкового закона, который украинская власть приняла осенью 2017 года.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.