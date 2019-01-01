Неожиданно: НАТО стало на сторону Венгрии в споре с Украиной

Несмотря на поддержку курса Украины в НАТО, Альянс в конфликте между Киевом и Будапештом неожиданно поддержал позицию Венгрии, которая уже длительное время блокирует важные для Украины встречи с представителями НАТО. Все – из-за языкового закона, который украинская власть приняла осенью 2017 года.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.
В Альянсе считают, что Украина должна учесть рекомендации Венецианской комиссии к закону об образовании.
"Союзники действовали солидарно с Венгрией относительно закона Украины об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке Годовой программы Украины все члены Альянса призывают Украину в полной мере выполнить рекомендации Венецианской комиссии", — отметила Гетемюллер.
Напомним, что конфликт между Украиной и Венгрией продолжается уже больше года. Он возник из-за принятого в Украине осенью 2017 года закона об образовании. Одна из статей закона предусматривает, что в Украине дети из семей нацменьшинств смогут учиться на родном языке только в начальной школе. А от 5 класса весь учебный процесс будет проходить на украинском языке, при этом языки нацменьшинств будут преподаваться лишь как предмет.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш выступил с резкой критикой в адрес украинских властей, которые приняли "полуфашистский", по его мнению, закон об образовании.