Советник Порошенко откровенно признался, почему ушел с должности

Советник украинского главы Петра Порошенко Игорь Уманский подал заявление на увольнение с должности. По его словам, основная причина увольнения — то, что он полгода не общался с президентом, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТСН.

"Сфера вопросов, за которую я отвечал – это финансы, бюджет, банковский сектор. Политика, которая сейчас проводится правительством, в этой области не сходиться с моим видением, как это должно происходить", – сказал Уманский.

Он также утверждает, что в администрации президента не реагировали на все предложения и советы, которые он присылал относительно своего видения развития и изменений в финансовой и экономической политике страны.

"Вместо поддержки экономики, поддержки реального сектора, стимулирования кредитования, у нас подменена цель, и мы занимаемся непонятным таргетированием инфляции", – сказал Уманский.

Экс советник Порошенко считает, что нет цели развития экономики – есть подменена, искусственная цель. К сожалению, ни предыдущее, ни нынешнее руководство Нацбанка, ни правительство не хотят эту политику менять, убежден советник президента.

Как сообщал ONLINE.UА, лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинают начало процедуры импичмента президента Петра Порошенко после того, как было опубликовано расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.