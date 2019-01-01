США обратились к РФ с жестким требованием

США обратились к РФ с жестким требованием

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: pixabay.com

В США призвали Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных из Крыма, которые выступили против оккупации полуострова.С данным заявлением выступил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Роберт Палладино, передает ONLINE.UA.

"В день крымского сопротивления российской оккупации мы снова повторяем призывы о немедленном освобождении всех крымчан, которых Россия незаконно лишила свободы или осудила за мирную оппозицию к ее жестокой оккупации", — говорится в сообщении.

Кроме того, американский политик добавил хэштеги с призывом к освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Руслана Зейтулаева, а также подчеркнул: "Крым – это Украина".

США обратились к РФ с жестким требованием (1)

Напомним, российский президент Владимир Путин хочет депортировать всех крымских татар с оккупированного полуострова, как это делал советский диктатор Иосиф Сталин в 1944 году.

Представитель Меджлиса Искандер Бариев заявлял, что Россия пытается выжить коренное население оккупированного Крыма — крымских татар и заселит полуостров бурами-африканцами европейского происхождения.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в оккупированном Симферополе на одной из дорог вывесили баннер с призывом к русским убираться с крымской земли.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, США, РФ, пленники
Новости других СМИ
Неожиданно: НАТО стало на сторону Венгрии в споре с Украиной
Неожиданно: НАТО стало на сторону Венгрии в спо...
Курс валют на сегодня 27 февраля - доллар стал дешевле, евро подорожал
Курс валют на сегодня 27 февраля - доллар стал ...
Саммит Трампа и Ким Чен Ына - появились первые подробности
Саммит Трампа и Ким Чен Ына - появились первые ...
"Для них это орудие давления": в США раскрыли циничный план Кремля
"Для них это орудие давления": в США ...
"Кремль целенаправленно все искажает": в Евросоюзе заступились за Украину
"Кремль целенаправленно все искажает"...
У Порошенко наконец-то прокомментировали заявление Тимошенко об импичменте
У Порошенко наконец-то прокомментировали заявле...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги