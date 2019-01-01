США обратились к РФ с жестким требованием

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В США призвали Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных из Крыма, которые выступили против оккупации полуострова.С данным заявлением выступил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Роберт Палладино, передает ONLINE.UA.

"В день крымского сопротивления российской оккупации мы снова повторяем призывы о немедленном освобождении всех крымчан, которых Россия незаконно лишила свободы или осудила за мирную оппозицию к ее жестокой оккупации", — говорится в сообщении.

Кроме того, американский политик добавил хэштеги с призывом к освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Руслана Зейтулаева, а также подчеркнул: "Крым – это Украина".

Напомним, российский президент Владимир Путин хочет депортировать всех крымских татар с оккупированного полуострова, как это делал советский диктатор Иосиф Сталин в 1944 году.

Представитель Меджлиса Искандер Бариев заявлял, что Россия пытается выжить коренное население оккупированного Крыма — крымских татар и заселит полуостров бурами-африканцами европейского происхождения.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в оккупированном Симферополе на одной из дорог вывесили баннер с призывом к русским убираться с крымской земли.