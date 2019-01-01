Группа KAZKA отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 - известна причина

Группа KAZKA отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 - известна причина

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Фото: facebook.com/kazka.band

Группа KAZKA сообщила, что не будет представлять Украину на нынешнем Евровидении. Участники коллектива отказались от такого предложения Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ), о чем сделали заявление в Instagram, передает ONLINE.UA.

К слову, еще до объявления KAZKA о своем решении член правления НСТУ Александра Кольцова назвала ситуацию вокруг нынешнего Нацотбора "кризисом" и предположила, что от Украины может вообще не поехать никто.

"...Мне кажется, сейчас, в этой ситуации — это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", — отметила Кольцова.

На вопрос же, что представителем Украины может быть KAZKA, а может быть никто, Кольцова ответила: "Это может быть никто".

Сама украинская группа так прокомментировала эту ситуацию.

"Мы хотим и имели бы за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели — нести украинскую культуру мирУ", — написали участники группы.

Группа KAZKA отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 - известна причина (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинская певица MARUV(Анна Корсун) впервые прокомментировала скандал вокруг Евровидения-2019.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: музыка, Евровидение, конкурс, Kazka
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