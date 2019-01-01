"Абсурд!": У Путина прокомментировали причастность РФ к контрабанде деталей для техники ВСУ

Дмитро Пєсков та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "абсурдом" возможную контрабандную поставку из России запчастей для военной техники Вооруженных сил Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Пресс-секретарь Путина утверждает, что он не в курсе скандала вокруг хищений в оборонной сфере Украины, однако добавил, что причастность РФ к контрабанде запчастей военной техники ВСУ маловероятна.

"Звучит довольно абсурдно, но не могу ничего сказать однозначно, потому что не имею информации", — сказал он.

На уточняющий вопрос, могла ли из России поставляться контрабандная продукция двойного назначения, на чем, согласно журналистского расследования зарабатывало окружения президента Украины, Песков сказал:

"Нет, весь оборот продукции двойного назначения находится под специальным контролем. Этот специальный контроль осуществляется с целью предотвращения неконтролируемых перемещений этой продукции, этого специального имущества".

Как сообщал ONLINE.UА, лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинают начало процедуры импичмента президента Петра Порошенко после того, как было опубликовано расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.