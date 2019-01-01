Эксперт объяснил, почему Украина до сих пор не пользуется только собственным газом, а покупает чужой

Эксперт объяснил, почему Украина до сих пор не пользуется только собственным газом, а покупает чужой

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: pixabay.com

Президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар считает, что Украина долгое время покупала российский газ за огромные деньги и тем самым лишь поддерживала экономику "Газпрома". В то же время, она перестала инвестировать в собственную добычу газа, что и привело к его упадку, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По его словам, так называемый дешевый газ, за который потом украинцы вынуждены были дорого платить, и стал причиной того, что Украина не смогла полностью перейти на свою добычу.

"Свой газ собственной добычи мы практически по себестоимости отдавали потребителю. Соответственно, если компания добыла газ и практически за себестоимость отдала его, то у нее не будет из чего сформировать инвестиционный потенциал, чтобы увеличить инвестиции и расширять газодобычу. Одновременно мы импортировали российский газ, который все время называли дешевым, но за который мы переплачивали колоссальные деньги. Поэтому так получилось, что мы инвестировали в экономику российского "Газпрома" и вовсе не инвестировали в свою газодобычу", — говорит эксперт.

Гончар также считает, что подобный сценарий был выгоден олигархам и коррумпированной власти Украины "независимо от того, какими были фамилии президентов и премьеров".

"Поэтому собственная газодобыча был в минусе, а "Газпрому" мы переплачивали еще и в долгах. За это мы тогда рассчитались русским военным присутствием в Крыму, а теперь рассчитываемся еще и оккупацией полуострова, Севастополя и части Донбасса", – добавил эксперт.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин сделал громкое заявление по транзиту российского газа через Украину, уверив, что Россия сохранит его, несмотря на строительство "Северного потока-2".

Источник: 24 канал Теги: газ, Украина, Газпром, економіка
Новости других СМИ
Вице-президент Еврокомиссии срочно едет в Киев
Вице-президент Еврокомиссии срочно едет в Киев
"Абсурд!": У Путина прокомментировали причастность РФ к контрабанде деталей для техники ВСУ
"Абсурд!": У Путина прокомментировали...
В МИД Украины выступили с важным заявлением относительно двойного гражданства
В МИД Украины выступили с важным заявлением отн...
США обратились к РФ с жестким требованием
США обратились к РФ с жестким требованием
Советник Порошенко откровенно признался, почему ушел с должности
Советник Порошенко откровенно признался, почему...
Неожиданно: НАТО стало на сторону Венгрии в споре с Украиной
Неожиданно: НАТО стало на сторону Венгрии в спо...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи