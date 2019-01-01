Вице-президент Еврокомиссии срочно едет в Киев

Вице-президент Еврокомиссии срочно едет в Киев

  |  Украина   |   Читати українською
Валдіс Домбровскіс (фото — з відкритих джерел)

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога, ответственный за финансовую стабильность, финансовые услуги и Союз рынков капитала Валдис Домбровскис 28 февраля приедет в Киев. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Украине, передает ONLINE.UA.

Указано, что политик встретится с президентом Порошенко, премьером Гройсманом и министром финансов Маркаровой. Во время пребывания в Киеве Домбровскис планирует обсудить вопросы экономического и финансового сотрудничества между Евросоюзом и Украиной и предоставления макрофинансовой помощи Украине. Фискальная политика и управление государственными финансами также станут предметом обсуждения.

"Также 28 февраля он встретится и будет иметь дискуссию с преподавателями и студентами Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В пятницу Домбровскис в знак солидарности с Украиной посетит Приазовье, где он проведет переговоры с региональными и местными органами власти.Также он посетит местный порт в Бердянске и официально откроет финансируемые Евросоюзом детский сад и реабилитационный центр для детей с инвалидностью", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Запад совершает недостаточное давление на Москву – и это мотивирует Кремль на дальнейшие агрессивные действия в Украине. В отношении России следует применять позицию силы, а не умиротворение.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Еврокомиссия, визит, Азов
Новости других СМИ
Эксперт объяснил, почему Украина до сих пор не пользуется только собственным газом, а покупает чужой
Эксперт объяснил, почему Украина до сих пор не ...
"Абсурд!": У Путина прокомментировали причастность РФ к контрабанде деталей для техники ВСУ
"Абсурд!": У Путина прокомментировали...
В МИД Украины выступили с важным заявлением относительно двойного гражданства
В МИД Украины выступили с важным заявлением отн...
США обратились к РФ с жестким требованием
США обратились к РФ с жестким требованием
Советник Порошенко откровенно признался, почему ушел с должности
Советник Порошенко откровенно признался, почему...
Неожиданно: НАТО стало на сторону Венгрии в споре с Украиной
Неожиданно: НАТО стало на сторону Венгрии в спо...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи