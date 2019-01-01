В США назвали главное условие введения миротворцев на Донбасс

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что введение миротворческой миссии ООН на территории Донецкой и Луганской областей возможно только при условии вывода из оккупированного региона военных сил Российской Федерации, передает ONLINE.UA со ссылкой на "УНИАН".

Дипломат отметил, что минские договоренности имеют определяющее значение. Одним из способов реализации этих соглашений является введение миротворцев на Донбасс. Они должны заменить российских военных и создать безопасный контроль в регионе.

"Мы готовы работать над этой основой и ввести такую миссию ООН, как только Россия будет готова вывести свои силы и полностью выполнить Минские соглашения", — говорит Волкер.

Минские договоренности являются определяющим документом, в котором Россия признает, что территория оккупированного Донбасса должна быть возвращена под суверенитет и территориальный контроль Украины.

"В них говорится, что международная граница между Украиной и Россией должна контролироваться украинцами с украинской стороны. Они призывают к выводу иностранных сил и расформированию незаконных вооруженных формирований", – добавил представитель США.

Американский дипломат считает, что проблема, почему минские соглашения многие считают малоэффективными заключается не в них самих, а в том, что "Россия никогда не признавала ответственности за их выполнение".

Как сообщал ONLINE.UА, ранее представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в Украине и политику власти. Кроме того, он отметил, что Кремль хочет представить правительство в невыгодном свете.