Кабмин поручил изменить правила отбора на Евровидение

Кабинет министров поручил Госкомтелерадио вместе с НОТУ усовершенствовать правила отбора на Евровидение. Соответствующий проект правительственного решения, внесенный вице-премьером Вячеславом Кириленко, поддержали на заседании 27 февраля, передает ONLINE.UA.
Указано, что правила должны изменить "с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс во время отбора представителя Украины для участия в Евровидении в 2019 году".
Также правительство планирует обратиться в Верховную Раду неотложно принять закон об особенностях осуществления гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории России и на временно оккупированных территориях.
"Если эти два дела будут реализованы, мы больше никогда не будем сталкиваться с такими вещами, которые имели место сейчас и всколыхнули общественность", — заявил Кириленко.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова заявила, что на международном песенном конкурсе