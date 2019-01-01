Кабмин поручил изменить правила отбора на Евровидение

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Кабинет министров поручил Госкомтелерадио вместе с НОТУ усовершенствовать правила отбора на Евровидение. Соответствующий проект правительственного решения, внесенный вице-премьером Вячеславом Кириленко, поддержали на заседании 27 февраля, передает ONLINE.UA.

Указано, что правила должны изменить "с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс во время отбора представителя Украины для участия в Евровидении в 2019 году".

Также правительство планирует обратиться в Верховную Раду неотложно принять закон об особенностях осуществления гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории России и на временно оккупированных территориях.

"Если эти два дела будут реализованы, мы больше никогда не будем сталкиваться с такими вещами, которые имели место сейчас и всколыхнули общественность", — заявил Кириленко.

Напомним, украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая стала победительницей в Национальном отборе на Евровидение-2019 , и НСТУ не подписали соглашение по участию в песенном конкурсе. Стороны не пришли к согласию по ряду причин.