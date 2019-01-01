"Это приемлемо": в ГПУ подтвердили, что детали для армии завозят контрабандой из России

"Это приемлемо": в ГПУ подтвердили, что детали для армии завозят контрабандой из России

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Юрій Луценко (фото — 1news.zp.ua)

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает ONLINE.UA.

По словам генпрокурора, продажа военной техники в 2014 году усложнила ремонт боевой техники предприятий оборонпрома. Он добавил, что большое количество узлов и агрегатов для военной техники производится исключительно в Российской Федерации, а воспроизведение такого производства будет стоить "миллиардных капиталовложений".

"Наверное, ни для кого не секрет, что в последние годы большинство из этих запчастей украинский оборонпром получает от волонтеров и предпринимателей, которые контрабандным способом доставляют их с территории Российской Федерации.Во времена войны, для воюющей страны, я считаю это приемлемым", — добавил он.

Луценко подчеркнул, что "неприемлемым" и "аморальным" для него есть "грубая нажива на таком бизнесе".

"Генеральная прокуратура проводит еще с 2016 года следствие по многим поставщикам на предприятия оборонного комплекса", — сказал генпрокурор.

Как сообщал ONLINE.UА, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "абсурдом" возможную контрабандную поставку из России запчастей для военной техники Вооруженных сил Украины.

Источник: ONLINE.UA Теги: ГПУ, контрабанда, ВСУ, РФ
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