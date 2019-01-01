Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента

Євген Мураєв, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко (фото — колаж)

Евгений Мураев, Олег Ляшко и Юлия Тимошенко возглавили рейтинг неоправданно богатых чиновников-кандидатов в президенты. Соответствующие данные обнародовало общественное движение "Честно", передает ONLINE.UA со ссылкой на "Цензор.нет".

Отметим, что именно лидеры партий "Наши", ВО "Батькивщина" и Радикальной партии оказались в списке самых богатых кандидатов, чьи сбережения не поддаются логическому обоснованию. Так, если Петр Порошенко и Александр Вилкул успели разбогатеть, занимаясь серьезным бизнесом, то Мураев, Ляшко и Тимошенко такими успехами похвастаться не могут.

В частности, Евгений Мураев официально задекларировал более 100 млн гривен. Однако напомним, что у него никогда не было бизнеса, да и в коммерческих структурах он в последний раз работал в 2010 году (с 2006 года совмещая работу с постом депутата облсовета). В 2010 году он был назначен председателем Змиевской районной государственной администрации в Харьковской области, в 2012 стал народным депутатом. Никакой очевидной возможности заработать такой солидный капитал у него не было.