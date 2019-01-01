В Украине снова поднимут цены на горячую воду и отопление - детали

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С 1 мая в Украине газ подорожает на 15%. Повышение цены на газ, в свою очередь, спровоцирует рост тарифов на горячую воду и отопление – от 10% до 20%, передает ONLINE.UA со ссылкой на постановление Кабмина № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".

Как известно, данный документ вступил в силу 1 ноября 2018 года (тогда же и повысили цены на газ на 23,5%) и будет действовать до 1 мая 2020 года. Сейчас куб газа стоит 8,55 гривни. С 1 мая цена на него поднимется до 9,85 гривны.