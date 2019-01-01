В Украине снова поднимут цены на горячую воду и отопление - детали

С 1 мая в Украине газ подорожает на 15%. Повышение цены на газ, в свою очередь, спровоцирует рост тарифов на горячую воду и отопление – от 10% до 20%, передает ONLINE.UA со ссылкой на постановление Кабмина № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".
Как известно, данный документ вступил в силу 1 ноября 2018 года (тогда же и повысили цены на газ на 23,5%) и будет действовать до 1 мая 2020 года. Сейчас куб газа стоит 8,55 гривни. С 1 мая цена на него поднимется до 9,85 гривны.
Например, сейчас куб горячей воды в Киеве стоит 97,89 гривны. Минимальное повышение тарифа – 10%. Итак с 1 мая за куб воды придется выложить как минимум 107 гривен.
Иллюстрация:
- 5 минут душа = 10 гривен
- горячая ванна = примерно 15-17 гривен
Стоит отметить, что для всех городов тарифы отличаются. Они могут быть разными даже в пределах одного города.
Как сообщал ONLINE.UA, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2019 года повысила тарифы на отопление и горячую воду для населения для 26 производителей тепловой энергии. Соответствующие решения были приняты 10 и 11 декабря 2018 года.