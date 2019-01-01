"Украина в душе": Свитолина поделилась патриотическим фото

Первая ракетка Украины Элина Свитолина разместила патриотическую фотографию в Instagram. И добавила к ней не менее патриотическую подпись. На фотографии певица позирует с чашкой с изображенным на нем трезубцем, передает ONLINE.UA

"Немного украинского настроения для вас. Я не провожу достаточно времени в Украине, но вы никогда не заберете ее с моей души", – подписала фото Свитолина.

"Наша красавица, наша гордость! Украина тоже о тебе помнит; ждем дома; невероятно красивое платье, невероятно прекрасная украинка; спасибо, что не забываешь; желаю новых побед", — пишут фанаты в комментариях к фото.

Стоит отметить, что Свитолина нечасто бывает в Украине. Теннисистка немало времени проводит на турнирах за рубежом. Там же она готовится и к соревнованиям. В начале 2019 года разгорелся скандал, когда Свитолина отказалась выступать за сборную Украины. Впоследствии она объяснила это решение восстановлением после повреждения, полученного во время турнира в Австралии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинская теннисистка Элина Свитолина в новом рейтинге WTA занимает четвертую позицию. В активе спортсменки 5350 зачетных очков. После выигрыша Итогового турнира WTA в Сингапуре Свитолина в новом рейтинге поднялась сразу на три строчки.