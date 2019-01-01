СБУ: хакеры осуществили масштабную атаку на ЦИК

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Пресс-служба СБУ сообщает, что хакеры совершили масштабную кибератаку на компьютеры Центральной избирательной комиссии. Указано, что она была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к выборам президента Украины, передает ONLINE.UA.

К счастью, СБУ во взаимодействии с сотрудниками ЦИК удалось предупредить атаку на компьютерное оборудование, что обеспечивает работу официального интернет-сайта комиссии.

"С целью локализации кибератаки и устранения ее негативных последствий специалистами осуществлен ряд практических мер, позволивших прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса Центральной избирательной комиссии", — говорится в сообщении.

Уже удалось установить, что атака была проведена по технологии http flood, через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информсистемы и блокировали возможность доступа пользователей.

"Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе версии системы WordPress, что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов", — объясняют в спецслужбе.

Как сообщал ONLINE.UA, российские хакеры планируют масштабную кибератаку против Украины:сейчас они активно заражают компьютеры украинских компаний вредоносным ПО, что обеспечивает несанкционированный доступ к ним.