Штаб ООС: украинские бойцы ликвидировали боевиков и технику оккупантов на Донбассе

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Ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой. 27 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение 6 раз.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Водяное, из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов – возле населенного пункта Чермалык, из снайперского оружия – вблизи села Гнутово.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское, из минометов калибра 82 мм – вблизи села Желтое, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия – в районе поселка городского типа Станица Луганская", — сказано в сообщении.

В общем оккупанты перестреляли 44 снаряды и мины калибров 122, 120 и 82 мм.

В результате обстрелов один украинский защитник был ранен.

На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, 27 февраля двух оккупантов уничтожено, пять получили ранения и уничтожено одну единицу военной техники противника.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские военные уничтожили еще одну позицию боевиков на Донбассе. На этот раз они метко попали по долговременной замаскированной оборонной точке противника на Ясиноватской развязке, в Донецкой области.