В НОТУ объяснили, почему Украина не будет участвовать в Евровидении-2019

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в международном песенном конкурсе
"Национальный
отбор-2019обнаружил и привлек внимание нашего общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-мгоду военного конфликта все еще остаются очень тесными", — сказано в сообщении.
По словам представителей ведомства, для части общества концерты и связи с РФ — это приемлемо, а в другой – этот факт вызывает возмущение и неприятие.
"Законы Украины не предлагают никаких ограничений относительно работы исполнителей и артистов на территории РФ несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.В условиях чрезмерной политизации в ходе национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе
Евровидение-2019", — говорится в заявлении НОТУ.
Также отмечается, что нужно начать общественный диалог, чтобы сформулировать позиции украинцев относительно этой проблемы.
Кроме того, в НОТУ пишут, что стоит разработать проекта закона, который урегулирует ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с Россией.
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