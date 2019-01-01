В НОТУ объяснили, почему Украина не будет участвовать в Евровидении-2019

В НОТУ объяснили, почему Украина не будет участвовать в Евровидении-2019

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Фото: скриншот відео

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019, передает ONLINE.UA со ссылкой на НОТУ.

"Национальный отбор-2019 обнаружил и привлек внимание нашего общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными", — сказано в сообщении. 

По словам представителей ведомства, для части общества концерты и связи с РФ — это приемлемо, а в другой – этот факт вызывает возмущение и неприятие.

"Законы Украины не предлагают никаких ограничений относительно работы исполнителей и артистов на территории РФ несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.В условиях чрезмерной политизации в ходе национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019", — говорится в заявлении НОТУ.

Также отмечается, что нужно начать общественный диалог, чтобы сформулировать позиции украинцев относительно этой проблемы.

Кроме того, в НОТУ пишут, что стоит разработать проекта закона, который урегулирует ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с Россией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинская певица MARUV(Анна Корсун) впервые прокомментировала скандал вокруг Евровидения-2019.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Евровидение-2019, выступление, конкурс
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