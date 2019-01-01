"Украина фактически признала крымчан россиянами": в России выступили со скандальным заявлением

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Посольство России в США утверждает, что Украина и международное сообщество фактически признали жителей аннексированного 5 лет назад Крыма "россиянами". Об этом говорится в ответе посольства на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео по Крыму, передает ONLINE.UA.

"Глава госдепа выступил с ежеквартальным заявлением о принадлежности Крымского полуострова. Ничего нового мы не услышали. Сплошные беспочвенные обвинения, ориентированы на тех, кто не имеет возможности узнать мнение самих крымчан о событиях пятилетней давности", – заявило посольство РФ.

По мнению российской стороны, Белый дом пытается таким образом скрыть свою решающую роль в свержении законно избранного президента Украины.

"Оно сопровождалось до сих пор не расследованными кровавыми преступлениями и привело к внутреннему конфликту на востоке", – говорят российские дипломаты.

Власть РФ утверждает, что захват Крыма в нарушение международного права не было – якобы в 2014 году жители Крыма просто "решили не участвовать в проекте строительства антироссийского государства".

"Единственным способом избежать насильственной бандеризации (внедрение идеологии приспешников нацистов) стало возвращение в состав России на основе закрепленного в уставе ООН права на самоопределение.Самое удивительное, что новая власть Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами. Как иначе объяснить, что киевский режим лишил жителей полуострова воды и электричества? К своим гражданам так не относятся", – заявляет посольство РФ.

Как сообщал ONLINE.UА, бывший подполковник британской армии Глен Грант прогнозирует, что Кремль может пойти на попытку закрыть проход кораблям в Одессу. Если Москва хотя бы несколько раз заблокирует проход для судов в этот регион в Черном море, то многие из них просто не решатся опять направиться в Одессу.