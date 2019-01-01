Саммит Трампа и Ким Чен Ына - пришли плохие новости

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения на своем втором саммите во Вьетнаме. С данным заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ONLINE.UA со ссылкой на Associated Press.
По ее словам, стороны детально обсуждали вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. Сандерс сказала:
"Пока не было достигнуто согласия, но их команды с нетерпением ждут встречи в будущем".
Кроме того, спикер описала встречи между Трампом и Кимом как "очень хорошие и конструктивные".
Пресс-секретарь Белого дома заявила журналистам, что "переговоры продолжаются" между двумя делегациями. Она проинформировала, что Трамп скоро вернется со своей делегацией в свой отель, но не придала обновленной информации о запланированном подписании совместного соглашения с Кимом, которое должно было состояться в два часа дня.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен провести личную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.