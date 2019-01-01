Организаторы Евровидения наконец-то отреагировали на неожиданное решение Украины

Организаторы Евровидения наконец-то отреагировали на неожиданное решение Украины

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Фото: commons.wikimedia.org

Европейский вещательный союз, который является организатором песенного конкурса "Евровидение", имеет надежду на участие представителя от Украины в конкурсе в 2020 году. Именно такой была реакция EBU на решение Национального общественного телеканала Украины не участвовать в этом году, передает ONLINE.UA.

"Каждый вещатель несет ответственность за выбор своего выступления на песенном конкурсе "Евровидение" в соответствии с правилами, установленными Европейским радиовещательным союзом. С грустью можем подтвердить, что украинская телекомпания UA: Общественное сообщила нам, что после дальнейших обсуждений они приняли тяжелое решение выйти из конкурса "Евровидение" 2019 года", – говорится в сообщении.

В Европейском вещательном союзе заявили, что будут дальнейшие дискуссии между EBU и RU: PBC ("Общественным") по этому вопросу, но организаторы надеются увидеть участника от Украины в 2020 году.

Пока же организатор "Евровидения" с нетерпением ждет "фантастического события", которое состоится в мае в Тель-Авиве.

Напомним, 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидение-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле. Стоит отметить, что в Maruv были запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания в договоре выдвигает "абсурдные" требования. Позже стало известно, что MARUV не поедет на конкурс от Украины.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее группа KAZKA заявила, что не будет представлять Украину на нынешнем Евровидении. Участники коллектива отказались от такого предложения Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ).
Источник: ONLINE.UA Теги: Евровидение, організатори, песенный конкурс, Украина
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