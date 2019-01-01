Организаторы Евровидения наконец-то отреагировали на неожиданное решение Украины

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Европейский вещательный союз, который является организатором песенного конкурса "Евровидение", имеет надежду на участие представителя от Украины в конкурсе в 2020 году. Именно такой была реакция EBU на решение Национального общественного телеканала Украины не участвовать в этом году, передает ONLINE.UA.

"Каждый вещатель несет ответственность за выбор своего выступления на песенном конкурсе "Евровидение" в соответствии с правилами, установленными Европейским радиовещательным союзом. С грустью можем подтвердить, что украинская телекомпания UA: Общественное сообщила нам, что после дальнейших обсуждений они приняли тяжелое решение выйти из конкурса "Евровидение" 2019 года", – говорится в сообщении.

В Европейском вещательном союзе заявили, что будут дальнейшие дискуссии между EBU и RU: PBC ("Общественным") по этому вопросу, но организаторы надеются увидеть участника от Украины в 2020 году.

Пока же организатор "Евровидения" с нетерпением ждет "фантастического события", которое состоится в мае в Тель-Авиве.

Напомним, 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора " Евровидение-2019 ". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле. Стоит отметить, что в Maruv были запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания в договоре выдвигает "абсурдные" требования. Позже стало известно, что MARUV не поедет на конкурс от Украины.