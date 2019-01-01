Организаторы Евровидения наконец-то отреагировали на неожиданное решение Украины

Европейский вещательный союз, который является организатором песенного конкурса "Евровидение", имеет надежду на участие представителя от Украины в конкурсе в 2020 году. Именно такой была реакция EBU на решение Национального общественного телеканала Украины не участвовать в этом году, передает ONLINE.UA.
"Каждый вещатель несет ответственность за выбор своего выступления на песенном конкурсе "Евровидение" в соответствии с правилами, установленными Европейским радиовещательным союзом. С грустью можем подтвердить, что украинская телекомпания UA: Общественное сообщила нам, что после дальнейших обсуждений они приняли тяжелое решение выйти из конкурса "Евровидение" 2019 года", – говорится в сообщении.
Пока же организатор "Евровидения" с нетерпением ждет "фантастического события", которое состоится в мае в Тель-Авиве.