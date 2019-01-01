"Циничная ложь": США раскритиковали РФ и вступились за Украину

Майк Помпео (фото — flickr.com)

Госсекретарь США Майк Помпео напомнил о неизменности позиции Белого дома относительно необходимости возвращения контроля Украины над оккупированным Крымом. Об этом говорится в заявлении госсекретаря на сайте Госдепа по случаю пятой годовщины незаконной аннексии и оккупации Крыма Россией, передает ONLINE.UA.

"Мир не забыл циничную ложь, которую использовала Россия, чтобы оправдать свою агрессию и замаскировать аннексию украинской территории. Соединенные Штаты подтверждают свою неизменную позицию: Крым — это Украина и его нужно вернуть под контроль Украины" — заявил Помпео.

Американский политик признался, что обеспокоен усилением репрессий со стороны оккупационных властей в отношении противников аннексии и призвал Россию освободить всех украинцев, в том числе членов крымскотатарской общины, заключенных в ответ на их мирное сопротивление.США также вновь подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и пообещали сохранять санкции в отношении России.

"Соединенные Штаты будут сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока российское правительство не вернет контроль над Крымом Украине и не будет полностью выполнять Минские договоренности", — говорится в заявлении.

Как сообщал ONLINE.UA, посольство России в США утверждает, что Украина и международное сообщество фактически признали жителей аннексированного 5 лет назад Крыма "россиянами".