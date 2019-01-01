Идут ва-банк: эксперт уверяет, что Россия готовится к "новой" войне

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Российский экономист Олег Вьюгин, который раньше занимал должность первого заместителя председателя Центробанка РФ, считает, что никто не хочет вести реальную войну, но на экономическом уровне она будет. Тенденция указывает на это. Сигналы такие, что все идут ва-банк, передает ONLINE.UA со ссылкой на Die Presse.

По мнению эксперта, возможны манипуляции показателями в России и вероятное повышение цен на нефть до 200 долларов и миллиардные резервы для экономической войны. Журналист издания Эдуард Штейнер отметил, что Росстат несколько раз повышал оценку роста ВВП в 2018 году, в последнее начислив экономике прирост в 2,3%, а это гораздо выше ожидаемых показателей.