Идут ва-банк: эксперт уверяет, что Россия готовится к "новой" войне

Российский экономист Олег Вьюгин, который раньше занимал должность первого заместителя председателя Центробанка РФ, считает, что никто не хочет вести реальную войну, но на экономическом уровне она будет. Тенденция указывает на это. Сигналы такие, что все идут ва-банк, передает ONLINE.UA со ссылкой на Die Presse.
По мнению эксперта, возможны манипуляции показателями в России и вероятное повышение цен на нефть до 200 долларов и миллиардные резервы для экономической войны. Журналист издания Эдуард Штейнер отметил, что Росстат несколько раз повышал оценку роста ВВП в 2018 году, в последнее начислив экономике прирост в 2,3%, а это гораздо выше ожидаемых показателей.
"Действительно настораживает, когда служба статистики часто исправляет цифры. Кроме этого, она не объясняет, для чего это делает. А когда цифры исправляются еще и в лучшую сторону, это наталкивает на мысль, что здесь, вероятно, должна быть обрисована особенно красивая картина. В конце концов, служба подчиняется министерству экономики, которое отвечает за рост", — объясняет эксперт.
Эксперт также обратил внимание на то, что реальные доходы населения падают.
"Взглянув на товарооборот, мы действительно увидим небольшой рост, но мы знаем, что он стимулируется интенсивным кредитованием", – отметил собеседник издания.
Однако достаточных доказательств манипуляций со статистикой в России, по мнению Вьюгина, нет. Как подчеркнул эксперт, достичь роста российской экономики большего роста мировой, как того хочет добиться Владимир Путин, "при нынешних условиях в России будет довольно трудно".
Как сообщал ONLINE.UА, президент России Владимир Путин заявил, что официальный Вашингтон должен хорошо подумать, прежде, чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения. Об этом он сказал в ежегодном послании к Федеральному Собранию.