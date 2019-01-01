Исторический день: Ким Чен Ын впервые ответил на вопрос иностранного журналиста

Кім Чен Ин (фото — flickr.com)

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время саммита во Вьетнаме едва ли не впервые дал ответ на вопрос иностранного журналиста. Как известно, северокорейский политик обычно не отвечает на вопросы представителей зарубежных СМИ, передает ONLINE.UA со ссылкой на Politico.

Указано, что это произошло, когда Трамп и Ким должны были начать переговоры, а представителей прессы попросили покинуть помещение.

"РуководителЬ Ким, вы уверены?" — успел выкрикнуть вопрос журналист. В ответ Ким сделал паузу и через переводчика заявил: "Пока рано говорить (об итогах саммита – Ред.), но я настроен оптимистично. Я чувствую, что мы можем получить хороший результат", — сказал он.

Стоит отметить, что КНДР жестко контролирует средства массовой информации, позволяя лишь хвалебно освещать деятельность Кима. Ранее лидер КНДР игнорировал вопрос нескольких иностранных журналистов.