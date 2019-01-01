NASA хочет привлечь Украину к исследованию Луны

Космическое агентство США NASA хочет привлечь украинские предприятия к исследованиям Луны. Отмечается, что стороны договорились подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве и использования космоса в мирных целях.

Об этом сообщил администратор NASA Джим Бриденштайн во время встречи с послом Украины в США Валерием Чалым. Бриденштайн также поблагодарил за поддержку Украиной космических инициатив NASA, передает ONLINE.UA.

В NASA подчеркнули, что агентство заинтересовано в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны.

Кроме того, стороны отметили положительные примеры российско-американского взаимодействия в космической сфере, в частности в рамках проекта "Антарес"; обсудили сотрудничество по исследованию космоса и активизацию двустороннего диалога в этой сфере, в частности в рамках украинско-американской рабочей группы, созданной в мае 2016 года.

NASA — агентство правительства США, основанное в 1958 году для исследований в области аэронавтики и космических полетов. Штаб-квартира NASA расположена в Вашингтоне; основная площадка — на мысе Канаверал в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что NASA впервые обнародовало фотографии планетоида 2014 MU69 (Ultima Thule), который находится в поясе Койпера на окраинах Солнечной системы.