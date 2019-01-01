Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили позицию врага - эффектное видео

Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили позицию врага - эффектное видео

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Фото з відкритих джерел

Бойцам ВСУ удалось уничтожить позицию пророссийских боевиков в районе Горловки, с которой регулярно вел огонь расчет противотанковой управляемой ракеты, предназначенной для поражения танков и других бронированных целей, передает ONLINE.UA.

"Осы (силы Операции Объединенных сил) не замедлили с адекватным ответом и подловили "колорадов" в укрытии. По данным разведки, расчет ПТУР уничтожен вместе с огневой точкой", – сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

К сожалению, он не написал, когда именно все произошло.


Стоит отметить, что военный часто публикует в социальных сетях достижения украинских бойцов на Донбассе. Так, ранее защитникам удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.

Как сообщал ONLINE.UA, украинские военные продолжают проводить операции по уничтожению вражеской техники на Донбассе. На этот раз они точным ударом разгромили БМП противника в районе Светлодарской дуги. Зрелищное видео очередного успеха ВСУ опубликовал в сети известный офицер Анатолий Штефан.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы
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