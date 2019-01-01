"Совпадение?": племянника Киселева приговорили к 2 годам тюрьмы за подготовку к войне на Донбассе

Дмитро Кисельов (фото — з відкритих джерел)

В Германии суд приговорил племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергея Киселева к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о подготовке к войне на Донбассе, передает ONLINE.UA со ссылкой на RTVI.

Указано, что судья при вынесении приговора сказал, что точно доказать подготовку Киселева к участию в боях в Украине не удалось, но многое на это указывает.

Стоит отметить, что сам Киселев, по словам его адвоката, отрицал подготовку к боевым действиям, утверждая, что лишь ждал отправки из Петербурга на Донбасс.

Напомним, что 27 февраля в Германии начался судебный процесс над племянником российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергеем за подготовку к войне на Донбассе. По версии следствия, он планировал участвовать в войне, чтобы включить в состав России часть украинской территории. При этом само участие в боевых действиях на Донбассе предметом разбирательство не была.

По данным немецких правоохранителей, в августе 2014 года племянник пропагандиста проходил боевую подготовку в лагере в Санкт-Петербурге, чтобы воевать на стороне так называемой "ДНР".