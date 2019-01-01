"Совпадение?": племянника Киселева приговорили к 2 годам тюрьмы за подготовку к войне на Донбассе

В Германии суд приговорил племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергея Киселева к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о подготовке к войне на Донбассе, передает ONLINE.UA со ссылкой на RTVI.
Указано, что судья при вынесении приговора сказал, что точно доказать подготовку Киселева к участию в боях в Украине не удалось, но многое на это указывает.
Стоит отметить, что сам Киселев, по словам его адвоката, отрицал подготовку к боевым действиям, утверждая, что лишь ждал отправки из Петербурга на Донбасс.
Напомним, что 27 февраля в Германии начался судебный процесс над племянником российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергеем за подготовку к войне на Донбассе. По версии следствия, он планировал участвовать в войне, чтобы включить в состав России часть украинской территории. При этом само участие в боевых действиях на Донбассе предметом разбирательство не была.
По данным немецких правоохранителей, в августе 2014 года племянник пропагандиста проходил боевую подготовку в лагере в Санкт-Петербурге, чтобы воевать на стороне так называемой "ДНР".
Ранее ONLINE.UA сообщал, что главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев в своей программе показал как российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" летят на такие мишени, как Пентагон и загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид.