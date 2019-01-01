"Очень разочарованы": у Ким Чен Ына прокомментировали переговоры с Трампом

Дональд Трамп та Кім Чен Ин (фото — flickr.com)

В администрации лидера КНДР Ким Чен Ына заявили, что Сеул разочарован результатами второго саммита США и Северной Кореи, передает ONLINE.UA со ссылкой на агентство Yonhup.

Что интересно, представитель Сеула считает, что обе страны добились большего прогресса, чем когда-либо, даже без подписанного соглашения.

"Мы очень разочарованы, что президент Трамп и лидер Ким Чен Ын не смогли достичь полного согласия на сегодняшнем саммите. Но нам также кажется, что они явно добились большего прогресса, чем когда-либо в прошлом", — говорится в заявлении представителя президента Южной Кореи Ким Ый Гема.

В КНДР уверяют, что встреча в Ханое позволила двум лидерам лучше понять друг друга, что повышает вероятность прорыва в будущем.

"Кроме того, готовность президента Трампа к продолжению диалога и его оптимистическая точка зрения открывают хорошие перспективы для следующей встречи. Тот факт, что президент Трамп публично озвучил возможность отмены или ослабления санкций, связанных с мероприятиями по денуклеаризации Северной Кореи, является важным событием, которое показывает, что дискуссии между КНДР и США стали более активными", — отметил Ким Чен Ын.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын во время саммита во Вьетнаме едва ли не впервые дал ответ на вопрос иностранного журналиста.