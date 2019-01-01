Стало известно, выступит ли Украины на Евровидении-2020, если победит РФ

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Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил: если на Евровидении-2019 победит представитель России, Украина не будет принимать участие в следующем песенном конкурсе. Ведь при таком развитии событий Евровидения-2020 должны провести в стране-победительнице – России.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".