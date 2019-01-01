Стало известно, выступит ли Украины на Евровидении-2020, если победит РФ

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил: если на
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".
"Такой вопрос даже не стоит. Мы не будем участвовать, как мы это сделали, например, с Чемпионатом мира по футболу, который проходил в Российской Федерации. Мы его не транслировали. И принимать участия (в
Евровидении-2020), я думаю, мы тоже не будем", – сказал Аласания.
Напомним, 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "
Евровидение-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле. Стоит отметить, что в Maruv были запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания в договоре выдвигает "абсурдные" требования. Позже стало известно, что MARUV не поедет на конкурс от Украины.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в сети опубликовали фото с новогоднего корпоратива в Сочи
2014-гогода с участием Джамалы. Фотография появилась на просторах интернета сразу же после того, как вокруг победительницы Нацотбора на "Евровидение" MARUV разгорелся скандал из-за ее запланированных концерты в РФ.