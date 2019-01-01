Стало известно, выступит ли Украины на Евровидении-2020, если победит РФ

Стало известно, выступит ли Украины на Евровидении-2020, если победит РФ

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Фото з відкритих джерел

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил: если на Евровидении-2019 победит представитель России, Украина не будет принимать участие в следующем песенном конкурсе. Ведь при таком развитии событий Евровидения-2020 должны провести в стране-победительнице – России.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Такой вопрос даже не стоит. Мы не будем участвовать, как мы это сделали, например, с Чемпионатом мира по футболу, который проходил в Российской Федерации. Мы его не транслировали. И принимать участия (в Евровидении-2020), я думаю, мы тоже не будем", – сказал Аласания.

Напомним, 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидение-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле. Стоит отметить, что в Maruv были запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания в договоре выдвигает "абсурдные" требования. Позже стало известно, что MARUV не поедет на конкурс от Украины.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в сети опубликовали фото с новогоднего корпоратива в Сочи 2014-гогода с участием Джамалы. Фотография появилась на просторах интернета сразу же после того, как вокруг победительницы Нацотбора на "Евровидение" MARUV разгорелся скандал из-за ее запланированных концерты в РФ.
Источник: Радіо Свобода Теги: Украина, РФ, Евровидение-2020, выступление
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