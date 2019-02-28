Евросоюз назвал краеугольный камень в сотрудничестве с Украиной

Евросоюз назвал краеугольный камень в сотрудничестве с Украиной

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Фото: pixabay.com

Власти Евросоюза в очередной раз напомнила, что борьба с коррупцией является краеугольным камнем в сотрудничестве с Украиной. С данным заявлением выступил представитель внешнеполитической службы ЕС в четверг в Брюсселе, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать решение Конституционного суда относительно отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Борьба с коррупцией была краеугольным камнем нашего сотрудничества с Украиной с 2014 года", — отметил спикер.

Стоит отметить, что он не стал комментировать решение суда, отметив, что ЕС необходимо проанализировать его детали. Спикер добавил, что еврокомиссар Иоганнес Ган вчера встретился с вице-премьером Геннадием Зубко, и тот заверил еврочиновника, что незаконное обогащение будет оставаться уголовным преступлением в Украине.

О том, что в Евросоюзе намерены детально изучить решение Конституционного суда, 28 февраля, заявил также вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. В этот день он находится с визитом в Киеве.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что динамика экономики Украины отстает от потенциальных темпов в условиях более стремительного роста ВВП развивающихся стран. По его словам, главная причина — коррупция.

Источник: Європейська правда Теги: ЕС, Украина, сотрудничество, відносини
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