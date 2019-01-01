Главное кинособытие весны: когда выйдет новый фильм о группе Queen

Главное кинособытие весны: когда выйдет новый фильм о группе Queen

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Queen (фото — з відкритих джерел)

Американский певец Адам Ламберт анонсировал выход нового фильма о группе Queen после выступления на Оскар-2019. Отмечается, что в фильме покажут его сотрудничество с легендарными исполнителями и моменты, которые никогда раньше не видели поклонники их творчества, передает ONLINE.UA.

Указано, что картина выйдет на телеканале АВС 29 апреля и будет иметь название "Шоу должно продолжаться – история Queen и Адама Ламберта" (The Show Must Go On – The Queen + Adam Lambert Story). О ее выходе рассказал певец Адам Ламберт после феерического открытия нынешней церемонии Оскар-2019 вместе с участниками группы.

"Документальный фильм будет длиться около двух часов. За это время зрители смогу увидеть историю группы Queen, начиная с 2009 года, а именно после первого выступления Адама Ламберта с Брайаном Меем и Роджером Тейлором, исполняя песню We Are the Champions. Их совместный выход на сцену состоялся на телепроекте American Idol, когда участники группы Queen пригласили певца в команду как солиста", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что специально для киноленты режиссеры сняли интервью со всеми участниками группы, с родителями Адама Ламберта и продюсером American Idol Саймоном Ковеллом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что британская группа Queen с непревзойденным Фредди Меркьюри покорила и продолжает покорять миллионы людей. Так, их песня "Bohemian Rhapsody" признана лучшим хитом ХХ века.

Источник: ONLINE.UA Теги: Queen, Адам Ламберт, музыка, фильм
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