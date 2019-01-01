Путин наградил орденом народного артиста Украины

Путин наградил орденом народного артиста Украины

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Народный артист Украины Михаил Жванецкий получил орден "За вклад в развитие культуры" от президента Российской Федерации Владимира Путина. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что в соцсетях новость о награждении Жванецкого вызвала шквал эмоций. Комментаторы начали осуждать сатирика за проукраинскую позицию и называть русофобом.

Путин наградил орденом народного артиста Украины (1)

Как известно, Михаил Жванецкий — писатель-сатирик, родился в Одессе. В 1978-1991 годах он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкий наградили званием народного артиста Украины, а в 2012 году получил аналогичный статус и в России. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло Жванецкого в состав "белого списка" деятелей культуры, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии летом в 2015 году.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что бойцы ВСУ по случаю дня военного корреспондента решили наградить грамотой скандальную кремлевскую пропагандистку Ольгу Скабееву, которую теперь в шутку называют "сливной бачок".Об этом на своей странице в Facebook написал офицер Вооруженных Сил Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, Михаил Жванецкий, орден, Кремль
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