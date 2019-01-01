США требуют раскрыть доходы Путина - в Кремле цинично ответили

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что законопроект "О транспарентности в отношении Владимира Путина", который подготовили конгрессменами США, не нужно воспринимать серьезно. Пресс-секретарь Кремля утверждает, что они относятся к этому с иронией, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Вряд ли стоит к этому (инициативе конгрессменов США, – ред.) относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией", – отметил Песков. По его мнению, Путин "вряд ли знает о такой инициативе", но, если будет соответствующее сообщение СМИ, в дайджесте президента РФ ознакомится и с этой информацией. "В последнее время законодатели США считают, что нужно очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало. А впрочем, пожалуй, они в этом видят свою работу ", – сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в разведке США сделали тревожный прогноз по действиям России в Украине. Там заявили, что Россия продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО.