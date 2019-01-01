В МИД Украины ответили, отменят ли безвиз из-за решения КС

Глава МИД Павел Климкин сообщает, что Европейский Союз не накажет Украину из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, поэтому за безвиз украинцы могут не волноваться, передает ONLINE.UA.

По его словам, Украина взамен должна найти "железобетонное" правовое решение.

Стоит отметить, что именно статья о незаконном обогащении была одной из главных требований Евросоюза для предоставления безвиза.

"Давайте попробуем успокоиться. Уверен, ЕС не будет наказывать миллионы украинских граждан за это решение. В конце концов, именно украинцы страдают от коррупции и коррупционных схем", — написал Климкин.

Кроме того, украинский дипломат отметил, что сейчас необходимо новое решение, которое "раз и навсегда урегулирует все вопросы".

"Иначе – будем иметь серьезный кризис доверия в отношениях с нашими друзьями и партнерами. И на кону не просто безвизовый режим, а поддержка Украины. Не имеем права подвести тех, кто в нас верит, а главное – самих себя", – сказал глава МИД.

Как сообщал ONLINE.UA, власти Евросоюза в очередной раз напомнили, что борьба с коррупцией является краеугольным камнем в сотрудничестве с Украиной. С данным заявлением выступил представитель внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать решение Конституционного суда относительно отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.