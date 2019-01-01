Что Путин готовит для Европы - политологи сделали неутешительный прогноз

Что Путин готовит для Европы - политологи сделали неутешительный прогноз

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Американские политологи Рафаэль Коэн и Эндрю Радин считают, что Россия стремится любой ценой расширить свое влияние и подорвать власть на европейском континенте. Для этого Кремль использует широкий спектр методов – политических, экономических, дипломатических, разведывательных и военных, передает ONLINE.UA со ссылкой на Warontherocks.

По словам экспертов, тактика Путина предусматривает использование различных наборов инструментов в зависимости от местных условий. С другой стороны, в большинстве стран Европы результаты этих действий нельзя назвать успешными. Потенциальная сфера влияния Москвы охватывает континент Европы от Швеции до Италии и от Испании до Молдовы.

"Москва может обратиться к населению российских и советских мигрантов и их детей в Эстонии и Латвии. Кремль может также обострить этнический конфликт на Балканах, обучая военизированные формирования в Боснии. В случае потребности России удастся также посеять раздор среди венгерского меньшинства в Румынии", — сказано в сообщении.

Эксперты также подчеркнули, что наибольшее влияние Кремля ощутимо на постсоветском пространстве. Особенно Россия стремится вмешаться в те страны, что расположены за пределами Европейского Союза, а также в государствах Центральной Азии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что известный политик назвал главную цель Путина.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, Европа, РФ, война
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