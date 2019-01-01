"Довольно позорно": Трамп резко прокомментировал скандал вокруг него

Президент США Дональд Трамп заявил, что ознакомился с частью показаний своего бывшего адвоката Майкла Коэна перед Конгрессом. Он назвал их "довольно позорными". По словам американского лидера, бывший юрист Майкл Коэн "много врал", передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Глава Белого дома уверяет, что Коэн вроде не соврал о том, что ему неизвестно о заговоре Трампа с Россией относительно вмешательства в президентские выборы.

"Интересно, почему он не стал врать об этом в то время, когда он соврал про все остальное", — сказал Дональд Трамп.

Американский лидер возмутился и тем, что демократы запланировали слушания адвоката Коэна как раз на то время, когда он был в Ханое на саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я думаю, что назначать такое фейковое слушание посреди очень важного саммита – действительно ужасно", – добавил Трамп.

Напомним, ранее бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн назвал своего экс-клиента расиситом, аферистом и мошенником. Он утверждает, что президент США заранее знал о том, что WikiLeaks опубликует компромат на Хиллари Клинтон.