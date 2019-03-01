Курс валют на сегодня 1 марта - доллар стал дешевле, евро стал дешевле

Курс валют на сегодня 1 марта - доллар стал дешевле, евро стал дешевле

  |  Экономика   |   Читати українською

На пятницу, 1 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 1 марта цена доллара США составит 26 гривен 86 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 13 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 66 копеек, что в свою очередь на 7 копеек меньше чем в четверг, 28 февраля.

В четверг, 28 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.935/26.865 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.68/30.59 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Новости других СМИ
"Путину это не поможет": в США выступили с громким заявлением
"Путину это не поможет": в США выступ...
Президент Польши назвал главную угрозу для Европы
Президент Польши назвал главную угрозу для Европы
"Россия начнет новую войну": в МИД Украины сделали тревожное предупреждение
"Россия начнет новую войну": в МИД Ук...
Что Путин готовит для Европы - политологи сделали неутешительный прогноз
Что Путин готовит для Европы - политологи сдела...
Евросоюз назвал краеугольный камень в сотрудничестве с Украиной
Евросоюз назвал краеугольный камень в сотруднич...
"Очень разочарованы": у Ким Чен Ына прокомментировали переговоры с Трампом
"Очень разочарованы": у Ким Чен Ына п...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи