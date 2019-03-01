Курс валют на сегодня 1 марта - доллар стал дешевле, евро стал дешевле

На пятницу, 1 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 1 марта цена доллара США составит 26 гривен 86 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 13 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 66 копеек, что в свою очередь на 7 копеек меньше чем в четверг, 28 февраля.

В четверг, 28 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.935/26.865 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.68/30.59 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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