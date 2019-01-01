Ситуация на Донбассе напряженная - враг понес потери

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Ситуация на Донбассе продолжает усложняться. 28 ФЕВРАЛЯ боевики 13 раз открывали огонь по позициям ОС — огонь велся с боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, противник применил 16 раз, потратив 143 снаряды и мины калибров 122, 120 и 82 мм. В полосе ответственности оперативно-тактическоЙ группировки "Восток" боевики 7 раз обстреляли опорные пункты ОС: из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Широкино. Дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Лебединское", — сказано в сообщении.

Дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов — в районе населенного пункта Водяное; дважды из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем — вблизи села Гнутово.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 6 раз обстреляли позиции подразделений ОС:из минометов калибра 120 мм — вблизи села Троицкое; из минометов калибра 82 мм — в районе населенного пункта Шумы; из артиллерийских систем калибра 122 мм — вблизи села Новозвановка", — подчеркнули в пресс-центре.

Из минометов калибра 120 мм — возле города Попасная; из минометов калибров 120 и 82 мм, БМП-1 и гранатометов различных систем — в районе населенного пункта Золотое-4 ;

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Хутор Свободный.

По данным разведки, 28 февраля был ликвидирован один и ранены 3 оккупантов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ВСУ уничтожили танк и укрытия боевиков на Донбассе. Видео удара украинских военных по позиции противника было опубликовано в сети.