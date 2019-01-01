"Россия начнет новую войну": в МИД Украины сделали тревожное предупреждение

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава МИД Украины Павел Климкин убежден, что после сооружения Nord Stream 2 Россия уже не будет придерживаться никаких правил, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Польское радио".

"Безусловно, Россия сорганизует новую газовую войну, если Nord Stream 2 будет построено. Она использует любые средства, это внезапное падение давления в трубе... Такие провокации будут, как только Nord Stream 2 будет построен. И любые гарантии со стороны России... Ну, посмотрите, Россия нарушила все, что возможно", — сказал он.

Украинский дипломат уверяет, что строительство Nord Stream 2 представляет опасность для всего региона.

"Очень большая угроза для европейской энергетической безопасности и для Европы. Посмотрите, что Россия делает в отношении нелегитимно построенного Крымского моста. А теперь представьте себе: через Балтийское море она перекачивает больше, чем 1000 млрд кубов газа. Как она будет защищать этот транзит, к каким провокациям она будет прибегать?" — говорит Климкин.