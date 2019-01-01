Совет Европы обратился к Украине с важным требованием

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Докладчик Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Йос Винен заявил, что украинская власть должна в полной мере обеспечить право внутренне перемещенных лиц из неподконтрольных районов Донбасса и оккупированного Крыма принять участие в выборах, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Конгресс призывает принять необходимые законодательные меры, в частности с учетом следующих местных выборов в 2020 году, с целью сделать участие ВПО в избирательном процессе реальностью", — говорится в сообщении.

Указано, что в рамках первого конкретного шага парламент Украины должен принять проект Закона № 6240, чтобы "устранить существующие барьеры для полного участия ВПО в выборах в соответствии с международными стандартами".

"Долгожданное принятие этого законопроекта упростило бы процедуры регистрации избирателей и позволило бы всем гражданам Украины зарегистрироваться для голосования по месту их фактического проживания", — сказал нидерландский докладчик ВИнен.

По его словам, важной также является потребность в улучшении образованности избирателей и информации для ВПО, обеспечении качественных списков избирателей и обеспечении подготовки избирательных органов, отметил ВИнен.