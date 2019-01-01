Президент Польши назвал главную угрозу для Европы

Анджей Дуда (фото — pl.wikipedia.org)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что девять стран Центральной Европы пришли к соглашению, что наибольшей угрозой для безопасности региона является Россия и ее неоимперская политика. Это произошло в Словакии во время саммита "Бухарестской девятки", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Польша".

Указано, что на саммите обсуждалось, что безопасности восточного фланга НАТО угрожает агрессия России против Украины. Беспокойство также вызывает расширение военного присутствия США в регионе, что возмущает Россию. Кроме этого, лидеры стран посвятили внимание противодействию гибридным угрозам.

"Страны пришли к выводу, что Североатлантический альянс должен укрепить свое присутствие в регионе Черного моря, чтобы продемонстрировать готовность к защите от потенциального агрессора.Во встрече, кроме президентов стран-членов Б9, принимал участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В общем поводом к саммиту было 70-летие создания НАТО, а также 20 и 15 годовщины присоединения стран Б9 в НАТО и ЕС", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что 4 года назад на аналогичной встрече в Бухаресте, столице Румынии, государства подписали декларацию об объединении усилий с целью гарантирования по необходимости "сильного, надежного и устойчивого военного присутствия НАТО в регионе