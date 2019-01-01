В ПЦУ рассказали, как Россия "обрабатывает фактически каждого архиерея"

Глава ПЦУ, митрополит Епифаний заявил, что оптимистично настроен относительно признания Православной церкви другими церквями. Однако о сроках он не спешит говорить, отмечая, что это – вопрос времени, передает ONLINE.UA со ссылкой на BBC Украина.

По его словам, на данный момент заметно мощное влияние Москвы на ситуацию.

"Мы сейчас видим бешенное противодействие на международном уровне относительно признания нашей автокефалии. К сожалению, Москва прилагает очень много сил для того, чтобы Украинскую церковь не признавали. Они прорабатывают фактически каждого архиерея той или иной поместной православной церкви, убеждают в том, что УПЦ не имеет будущего, собирают различные исторические факты, пугают иерархов других церквей", – рассказал священнослужитель.

Кроме того, глава ПЦУ вспомнил Кипрскую церковь. Он объяснил, что хоть там и относятся с осторожностью к вопросу автокефалии ПЦУ, однако и смело критикуют РПЦ за ее попытки вмешаться в церковные дела Украины.

"Они критикуют Москву и ее действия, четко указывая на то, что ни один из настоятелей не имеет права исключать из диптихов другого настоятеля, это не является проявлением христианского смирения. Мы должны все сотрудничать в духе христианского смирения и любви, а со стороны Москвы сейчас этого в православном мире нет, она противодействует практически всем, Москва разрушает единство!" – добавил он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Епифаний допускал перенос Рождества Христова в Украине с 7 января на 25 декабря, но в будущем, так как календарная реформа может разделить украинскую церковь.