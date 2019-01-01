"Путину это не поможет": в США выступили с громким заявлением

"Путину это не поможет": в США выступили с громким заявлением

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Экс-посол США в Украине, а ныне директор Евразийского центра "Атлантического Совета" Джон Хербст заявил, что Россия начала активнее вмешиваться во внутренние дела Украины накануне президентских и парламентских выборов. Однако Владимир Путин не сможет использовать усиление вооруженной агрессии на Донбассе и в Азовском море, чтобы повлиять на результаты голосования, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, главе Кремля подобная тактика не поможет, ведь украинцы уже давно понимают, какую агрессивную политику ведет Россия.

"Подавляющее большинство украинского народа понимает, что Москва совершает агрессию против Украины, и они негативно относятся к этому. И если так случится (усилится агрессия РФ – ред.), это приведет к еще большему раздражению по отношению к Москве", – отметил он.

Власти РФ регулярно заявляют, что конфликт в Керченском проливе, когда пограничники РФ обстреляли украинские корабли и захватили в плен 24 моряков, был "спровоцирован" действующей украинской властью. Однако, украинцы и весь мир понимают, что эти заявления – лишь "кремлевская пропаганда". По мнению эксперта, под влиянием российской дезинформации в Украине все еще находится часть населения. Однако, это "небольшое количество украинских избирателей".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин готовит для Европы.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, РФ, Украина, Президентские выборы 2019
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