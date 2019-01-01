"Путину это не поможет": в США выступили с громким заявлением

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Экс-посол США в Украине, а ныне директор Евразийского центра "Атлантического Совета" Джон Хербст заявил, что Россия начала активнее вмешиваться во внутренние дела Украины накануне президентских и парламентских выборов. Однако Владимир Путин не сможет использовать усиление вооруженной агрессии на Донбассе и в Азовском море, чтобы повлиять на результаты голосования, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, главе Кремля подобная тактика не поможет, ведь украинцы уже давно понимают, какую агрессивную политику ведет Россия.