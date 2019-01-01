Лукашенко захотел "общего рубля" с Россией

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Беларуский лидер Александр Лукашенко заявил, что считает возможным создание единой валюты — "общего рубля" между Российской Федерацией и Беларусью. Об этом он сообщил во время "Большого разговора" с общественностью и СМИ, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин) мне риторически говорит — конечно же, это будет рубль. Я говорю — конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер?", — сказал Лукашенко.

Одиозный политик уверяет, что "это будет не российский или белорусский рубль, это будет общий рубль, если он будет". По его мнению, ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты является проблема эмиссионного центра.

"И главное — эмиссионный центр. Он (Путин) мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю — нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город — Ленинград, Петербург сейчас. Пусть там будет", — передал Лукашенко свой диалог с Путиным.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия подумают про совместной ответ на возможное появление в Европе или Украине ядерных ракет США средней и меньшей дальности.