Microsoft удивит мир новой операционной системой

Microsoft удивит мир новой операционной системой

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Фото: flickr.com

Всемирно известная корпорация Microsoft планирует в ближайшее время представить свою новую операционную систему Lite OS. Указано, что она будет нацелена на пользователей более простых девайсов, передает ONLINE.UA со ссылкой на ain.ua.

Отмечается, что компания разделила свою аудиторию на две категории – менее и более активные. Для последних выпустили Windows 10. И именно для менее активных пользователей разрабатывают Lite OS. Правда, это название не окончательное – возможно в итоге она получит другое название.

"Официально презентовать разработку Microsoft может в мае на конференции Build. Если это произойдет, то летом уже начнется масштабное тестирование", — сказано в сообщении.

В интернете уже опубликовали первые изображения интерфейса этой системы. Lite OS будет сначала работать исключительно с приложениями PWA и UWP, но впоследствии Microsoft может также добавить поддержку Win32.

Microsoft удивит мир новой операционной системой (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что всемирно известный IT-гигант, компания Microsoft, запустила уникальный проект, в ходе которого специалисты научат искусственный интеллект выявлять болезни у людей на ранних стадиях.

Источник: ain.ua Теги: Microsoft, операційна система, Lite OS, технологии
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