Microsoft удивит мир новой операционной системой

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Всемирно известная корпорация Microsoft планирует в ближайшее время представить свою новую операционную систему Lite OS. Указано, что она будет нацелена на пользователей более простых девайсов, передает ONLINE.UA со ссылкой на ain.ua.

Отмечается, что компания разделила свою аудиторию на две категории – менее и более активные. Для последних выпустили Windows 10. И именно для менее активных пользователей разрабатывают Lite OS. Правда, это название не окончательное – возможно в итоге она получит другое название.